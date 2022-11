Roma | Dybala è pronto | prima il Torino e poi il Mondiale

- M issione compiuta. Pauloè stato convocato dal commissario tecnico dell' Argentina, Lionel Scaloni , per il Mondiale in Qatar . Lo ha annunciato direttamente il tecnico della Nazionale .In casaJosé Mourinho si augura di recuperare Paulo. Se la Joya non dovesse farcela, saranno Volpato e Zaniolo ad agire alle spalle di Abraham. Nessun cambio neanche in difesa, dove ...Tre giorni dalla possibile convocazione con la Nazionale argentina per il Mondiale, gli stessi che dividono la Roma dal prossimo impegno con il Toro. Oggi Dybala tornerà ad allenarsi in gruppo per Leg ...Oggi Paulo Dybala si è allenato parzialmente in gruppo ma il suo impiego non dovrebbe essere dal primo minuto, per la Roma che affronterà il Torino. Mourinho lo vorrebbe in campo ma - come spiega Il C ...