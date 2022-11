Roma | anarchici bloccano Lungotevere

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – Il gruppo di circa 200, che stava manifestando contro il regime del 41 bis per Alfredo Cospito in piazza Gioacchino Belli asi è spostato sulall’altezza del ministero della Salute. Il traffico è bloccato. Alcuni manifestanti, che espongono uno striscione con su scritto ‘Fuori Alfredo dal 41 bis’, indossano caschi e sono seguiti a distanza ravvicinata dai blindati della polizia e dagli uomini delle forze dell’ordine schierati in assetto antisommossa. L'articolo proviene da Italia Sera.

