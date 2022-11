Roma | 71enne ha un incidente con il monopattino e muore | spariti cellulare e mezzo di trasporto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 novembre 2022) Proseguono serrate le indagini della Polizia per ricostruire gli ultimi momenti di vita di Antonio Supino, ilno trovato in fin di vita in via Anapo, in zona Villa Ada, nelle primissime ore di giovedì 10 novembre scorso. È stata una donna residente a dare l’allarme e sono scattati i soccorsi. Un tentativo disperato di salvare la vita all’uomo trasportato in codice rosso all’Umberto I, che purtroppo non ha sortito l’effetto sperato: Antonio Supino non ce l’ha fatta. Inquirenti in cerca di immagini di videosorveglianza Ma vanno avanti le indagini. Si cerca qualcuno che abbia visto o magari immagini di videosorveglianza di negozi situati nei pressi del luogo nel quale ilè morto. L’uomo sembrerebbe essere stato vittima di un, forse una buca. Una misteriosa cavità sull’asfalto che, secondo i ...