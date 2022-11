Ritiro in Turchia del Napoli durante la sosta | l’annuncio in conferenza | svelate le novità

(Di sabato 12 novembre 2022) Luciano Spalletti al termine di-Udinese parla instampa. Ecco quanto evidenziato: “Devo fare i complimenti ai ragazzi. La disponibilità che hanno avuto soprattutto verso i compagni è più di quella che hanno avuto per se stessi. Hanno fatto un campionato da marziani. Il primo messaggio da parte mia deve essere quello di ringraziamento. Poi ringrazio anche i miei collaboratori. Ci saranno dei giorni di riposo che faranno bene. È impossibile reggere questi ritmi a tali livelli”. FOTO GETTY – Luciano Spalletti Il finale?“Aiutano a sottolineare che percorso fantastico hanno fatto i giocatori. Spesso hanno fatto sembrare le partite facile loro con la loro capacità. Non c’è niente di scontato in queste partite, anzi. A noi serve questa partita perché ormai con 5 sostituzioni la partita non è mai finita: ad esempio l’Udinese ha messo ...

Come si può migliorare ancora C'è sempre da imparare, andremo inina fare le cose seriamente come si è sempre fatto. Faremo un allenamento qui il mercoledì e giovedì partiremo ma i ...''Non è stato ancora deciso il giorno della partenza per il, non sarà unclassico: non ci saranno i tifosi, sarà a porte chiuse poi se il mister e la direzione ... InNon c'è ...Prime anticipazioni su quello che sarà - o potrà essere - il ritiro del Napoli in Turchia, in programma tra fine novembre e inizio dicembre, durante la sosta del campionato ...Dopo il ritiro delle truppe dalla città di Kherson, il capoluogo è stato trasferito temporeneamente a Henichesk, molto vicina alla Crimea. Secondo l’intelligence birtannico la ritirata dei soldati rus ...