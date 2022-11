Risorse mai sfruttate | petrolio e gas rimangono nel sottosuolo campano

Leggi su anteprima24

Napoli – Da un lato la possibilità di avere una risorsa che possa tornare utile in tempo di crisi, dall'altra la voglia di non deturpare un paesaggio che potrebbe rappresentare una grande attrattiva sotto tanti punti di vista. E così, resta nelun patrimonio energetico che potrebbe rappresentare una grande risorsa.e gas che potrebbero essere utili per rispondere al periodo di rincaro dei costi e calo delle materie prime. La Campania di questi siti ne ha, ma non sono sfruttati a dovere per una serie di motivazioni che lasciano più di qualche perplessità. Regione e sindaci contro le trivellazioni, lungaggini burocratiche, valutazioni di bassa produttività e pericoli per i cittadini (il getto di vapore durante i lavori a Pozzuoli, ad esempio), tutti i motivi che hanno portato a ...