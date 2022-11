“Ricollocamenti deludenti” La rivolta dei paesi del Mediterraneo con l' Ue

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 novembre 2022) Mentre resta alta la tensione tra Italia e Francia sul caso della Ocean Viking, la nave della ong Sos Méditerranée con a bordo 230 migranti fatti sbarcare nel porto di Tolone, l'Italia costruisce un'asse con idel. "Riteniamo urgente e necessaria una discussione seria su come coordinare meglio le operazioni nel, anche garantendo che tutte queste navi private rispettino le pertinenti convenzioni internazionali e le altre norme applicabili, e che tutti gli Stati di bandiera si assumano le loro responsabilità in conformità con i loro obblighi internazionali. Chiediamo alla Commissione Europea e alla Presidenza di adottare le misure necessarie per avviare tale discussione", si legge in una dichiarazione congiunta dei ministri dell'interno di Italia, Malta e Cipro e del ministro della migrazione e dell'asilo ...