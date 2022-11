Riciclo bottiglie di vetro Natale | le nuove tendenze di riciclo 2022

Adnkronos

Un traguardo reso possibile anche dall'ingresso del Gruppo in Coripet, il consorzio volontario per la raccolta e l'avvio adellein Pet post - consumo. "Tocchiamo con mano il ...... inaugura ufficialmente oggi lo stabilimento di Gaglianico per la produzione diin Pet ...riciclabile al 100% per diverse volte che non perde le sue proprietà di base durante ile che ... Coripet avvia nuovo flusso di riciclo per le bottiglie in Pet Per il quarto anno consecutivo l'Arbatax Park Resort è stato premiato come "Miglior Eco Resort al Mondo 2022" e ha visto riconfermato anche per il 2022 il titolo di "Miglior Giardino Sensoriale del Mo ...Taglio del nastro per il nuovo stabilimento Coca-Cola Hbc a Gaglianico (BI), destinato alla produzione di bottiglie in pet riciclato. Un traguardo ...