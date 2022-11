Reja | «Mancini? Ha assorbito le critiche della delusione Mondiale e ha dimostrato grande spessore»

(Di sabato 12 novembre 2022) Edy, Ct dell’Albania, ha parlato dell’Italia visto il prossimo scontro e del suo futuro a Il Corriere dello Sport Edy, Ct dell’Albania, ha parlato dell’Italia visto il prossimo scontro e del suo futuro a Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: FUTURO – «Ora pensiamo a Italia e Armenia, poi ci siederemo e vedremo. Il mio contratto scade a fine novembre e ancora non ho deciso niente. Euro 2024? Ce la possiamo giocare». ITALIA – «Ascoltare l’inno sarà unaemozione. A 77 è il coronamento di una lunga carriera.? Ci siamo visti e salutati. Gli ho fatto i complimenti perché ha avuto il coraggio di cambiare modulo in Nations. Mi dispiace per il. Haledimostrando...

Il Ct Roberto Mancini ha convocato 31 calciatori, che si raduneranno domenica al Centro Tecnico ... In panchina per l'Albania ci sarà Edy Reja: per la 4ª volta in 4 incontri la Nazionale albanese sarà ... Pafundi, che lo scorso anno Cioffi aveva fatto esordire in serie A nell'ultima gara di campionato a Salerno, dove l'Udinese vinse 4-0, è stato uno dei ...