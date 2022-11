Regionali in Lombardia | c’è un altro candidato Il dem Pierfrancesco Maran | «Corro contro Moratti e Fontana» Gelo del Pd

Leggi su open.online

(Di sabato 12 novembre 2022), 42 anni, attuale assessore a Casa e Piano quartieri del comune di Milano ed ex assessore Trasporti e all’Urbanistica, è il primo ufficialedel Partito Democratico per la presidenza della regione. E non è detto che resti l’unico, dopo questo primo passo in avanti da parte di un esponente del Pd lombardo. Già perché dopo dietrofront di Cottarelli e il niet di Giuliano Pisapia,ha ufficializzato quest’oggi la propria candidatura a margine di un evento al Teatro Franco Parenti di Milano: «Mi candido alla Presidenza della Regioneperché dopo 30 anni di destra voglio offrire un’alternativa politica e amministrativa coinvolgendo le migliori energie che sono già presenti nel nostro territorio. La destra insi ...