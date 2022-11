Rai | salvi a metà i facchini della Roger Logistics di Torino | saranno assunti dal nuovo fornitore della tv pubblica Ma col 50% di ore

(Di sabato 12 novembre 2022) Erano in 34 e dal 30 settembre non lavoravano, né ricevevano lo stipendio. Oggi il caso deiin servizio alla sede Rai diè arrivato a una svolta, anche se temporanea e al ribasso. Il 7 novembre, infatti, 17 di loro hanno sottoscritto uncontratto di lavoro con la GMI, titolare di un affidamento diretto con la tvfino a dicembre. Torneranno perciò in forze negli studi di via Verdi, ma a condizioni peggiori: per loro il monte ore passa da 40 a 20 ore settimanali. Salva soltanto la durata del rapporto di lavoro, che rimane “a tempo indeterminato”. “Il prossimo anno si riapriranno le danze”, dichiara sconsolato Matteo RossiFisascat Cisl, che ha seguito la vertenza ...

Il Fatto Quotidiano

