Rai 1 | Ballando con le stelle 2022 | le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata

Questa sera, sabato 12 novembre 2022, alle ore 20,35 su1 va in onda la sesta puntata dicon le stelle 2022, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 17esima edizione. Tredici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, ......un interessante pettegolezzo sul conto di Paola Barale alla vigilia della nuova puntata di...che a causa di Paola vede sottrarsi tempo e attenzioni da parte delle brave sarte di mamma. ...Questa sera, sabato 12 novembre 2022, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la sesta puntata di Ballando con le stelle 2022, il dance show condotto da Milly Carlucci ...Con il quinto appuntamento di Ballando con le stelle dello scorso sabato 5 novembre la gara è ufficialmente entrata nel vivo dell’azione e, a fine puntata, sul gradino più alto del podio dello show co ...