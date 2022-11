Qualificazioni FIBA World Cup 2023 | Georgia-Italia il 14 novembre alle 16 00 italiane Rai3 | Eleven | SkySport Moretti | Diouf e Akele lasciano il raduno

Leggi su seriea24

(Di sabato 12 novembre 2022) Nel primo pomeriggio di oggi la Nazionale volerà alla volta di Tbilisi, dove lunedì 14affronterà la, seconda partita della finestra dinelleal Mondiale. Appuntamentoore 16.00ne (le 19.00 locali) in diretta su Rai 3,e Sky Sport. Davide, Mouhamete Nicolasono stati autorizzati a lasciare il. Saranno dunque 13 gli Azzurri a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco. Gli Azzurri per la#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia) #1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna) #6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani ...