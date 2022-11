Psr | trasformazione prodotti agricoli | prorogata la scadenza del bando

Leggi su ildenaro

(Di sabato 12 novembre 2022) La Regione Campania ha disposto la proroga dellaper il rilascio delle domande di sostegno sul portale Sian nell’ambito dei bandi delle tipologie d’intervento 4.2.1 “, commercializzazione e sviluppo deinelle aziende agroalimentari” e 6.4.1 “Creazione e sviluppo delle diversificazioni delle imprese agricole” del Psr. Il nuovo termine per la presentazione delle istanze è fissato al 18 novembre 2022 ore 16.00. La proroga si è resa necessaria a causa, come si legge nel decreto regionale “del malfunzionamento dell’applicativo on-line gestione preventivi Sian, adibito alla verifica della ragionevolezza della spesa”, che costituisce un oggettivo impedimento al rilascio delle domande di sostegno. Il decreto stabilisce che, nelle more dell’adeguamento dell’applicativo on-line gestione ...