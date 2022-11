“Progetto stadio clinica | iter e conferenze di servizio | facciamo chiarezza” | Ieri la conferenza stampa

... si sente nell'aria che questa è una città di sport vera, e allotutta questa energia l'... Abbiamo unnel quale crediamo profondamente, e questo ci tiene saldi anche nei momenti ...Il nuovo proprietario ha presentato il suonel corso di una conferenza stampa. Insieme a ... in particolar modo con il Sindaco Silvana Centurelli , per iniziare dei lavori alloe ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Le parole del numero uno del CONI In un’intervista a Il Tempo, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato del progetto dello stadio della Roma. Queste le sue dichiarazioni: Come vede la costruz ...