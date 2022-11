Probabili formazioni Milan-Fiorentina | chi al posto di Messias? Le ultime

Verona - Spezia, cosa c'è da sapere Pronostico Una chance per il Verona Spezia a caccia di punti Le quote MarcatoriVERONA - SPEZIA: X + GOL BOOKMAKER QUOTA LINK BONUS 4.35 ...LeGasperini dovrà fare i conti con l'assenza di De Roon e punterà sui migliori. Anche Inzaghi si affida ai fedelissimi per la trasferta di Bergamo. Atalanta (3 - 4 - 1 - 2) ...Di seguito le ultime dai campi su Bologna-Sassuolo raccolte dagli inviati di TMW: Bologna-Sassuolo - Sabato 12 Novembre, ore 20.45, stadio Dall'Ara .Domani pomeriggio all'Adriatico Colombo cambia la formazione contro la pericolante formazione siciliana allenata dall'ex .... Dentro Crescenzi, Aloi, Kraja, Vergani e uno tra Desogus e Kolaj. Out Mila ...