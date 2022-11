Probabili formazioni Hellas Verona-Spezia | quindicesima giornata Serie A 2022 2023

(Di sabato 12 novembre 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Le due squadre si sfideranno alle 15:00 di domenica 13 novembre nel palcoscenico del Marco Antonio Bentegodi. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Sfida salvezza tra due squadre che stanno facendo estrema fatica in campionato, con i padroni di casa ultimi in classifica e gli ospiti appena fuori la zona trocessione. Quali saranno le scelte di Bocchetti e Gotti? Scopriamolo insieme.– Bocchetti deve fare i conti con tantissimi assenti e la ...

All'Olimpico, la Roma affronta il Torino di Ivan Juric. Mourinho potrebbe rilanciare Dybala dall'inizio in questo ultimo match prima del Mondiale. L'argentino è comunque in ballottaggio con Volpato ...Il derby emiliano potrebbe imprimere la svolta decisiva alla stagione delle due, alla ...ammoniti e tiratori di Bologna - Sassuolo Soriano dovrebbe riuscire ad inquadrare lo ...La partita Pescara - Messina di Domenica 13 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la tredicesima giornata del campionato di ...Di seguito le ultime dai campi su Bologna-Sassuolo raccolte dagli inviati di TMW: Bologna-Sassuolo - Sabato 12 Novembre, ore 20.45, stadio Dall'Ara .