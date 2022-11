Probabili formazioni Bologna-Sassuolo | quindicesima giornata Serie A 2022 2023

(Di sabato 12 novembre 2022) Ledi, match valevole per ladi. Il derby emiliano chiuderà ildi entrambe le compagini, che vanno a caccia di preziosi punti in ottica salvezza. Il desiderio e l’obiettivo di rossoblù e neroverdi è quello di terminare questa prima parte di campionato il più in alto possibile in classifica. Chi vincerà? Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti mediante diversi contenuti. Calcio d’inizio fissato alle ore 20.45 di sabato 12 novembre, ecco di seguito ledicon le possibili scelte di Thiago Motta ed ...

Serie A, le partite della 15esima giornata:e orari tvLedi Ascoli - Frosinone ASCOLI (3 - 5 - 2) : Guarna, Botteghi, Simic, Quaranta, Falzerano, Coccolo, Eramo, Caligara, Falasco, Gondo, Dionisi. Allenatore: Bucchi FROSINONE (4 - 3 ...Napoli-Udinese sarà l’ultima sfida in campionato per gli azzurri in questo 2022. Domenica 20 novembre avrà infatti inizio il Mondiale in Qatar, che terminerà il 18 dicembre. La squadra di Spalletti si ...Certo, i soliti dilemmi. Che poi non sono delle mortificazioni per chi è lì ad attendere il verdetto: due ballottaggi nel tridente, quello a destra e quello a sinistra.