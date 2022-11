Probabili formazioni Atalanta-Inter | quindicesima giornata Serie A 2022 2023

(Di sabato 12 novembre 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Le due squadre si sfideranno alle 12:30 di domenica 13 novembre ottobre nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Primo dei due big match domenicali quello tra le due squadre nerazzurre, che vorranno chiudere al meglio questa parte di stagione prima della pausa per i Mondiali. Quali saranno le scelte di Gasperini e Inzaghi? Scopriamolo insieme nel corso di questa settimana, Sportface.it vi offrirà gli aggiornamenti e le news di formazione.– Sempre Zapata dal primo minuto, ancora out Zappacosta e De Roon. Pasalic ad agire dietro le due punte e Ederson a centrocampo insieme a ...

All'Olimpico, la Roma affronta il Torino di Ivan Juric. Mourinho potrebbe rilanciare Dybala dall'inizio in questo ultimo match prima del Mondiale. L'argentino è comunque in ballottaggio con Volpato ...Il derby emiliano potrebbe imprimere la svolta decisiva alla stagione delle due, alla ...ammoniti e tiratori di Bologna - Sassuolo Soriano dovrebbe riuscire ad inquadrare lo ...La partita Pescara - Messina di Domenica 13 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la tredicesima giornata del campionato di ...Di seguito le ultime dai campi su Bologna-Sassuolo raccolte dagli inviati di TMW: Bologna-Sassuolo - Sabato 12 Novembre, ore 20.45, stadio Dall'Ara .