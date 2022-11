Prima storica vittoria dell' Italia del rugby contro l' Australia | 28-27

Leggi su agi

(Di sabato 12 novembre 2022) AGI - Grande'Italnel secondo test matche Autumn Nations Series 2022. Allo stadio "Franchi" di Firenze gli azzurri del ct Crowley riescono a piegare l'per 28-27, per quello che è il primo successo di sempre negli scontri fra l'e i Wallabies. La Nazionale, che sabato scorso aveva battuto Samoa a Padova, tornerà in campo fra una settimana a Genova per affrontare il Sudafrica. Nel 2016il Sudafrica. Oggil'. Firenze porta bene agli azzurri del! @Fede...