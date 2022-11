Presentato al Porto di Roma il progetto Para Sailing Academy della FIV

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 12 novembre 2022) La Federazione Italiana Vela chiude una stagione di esaltanti successi sportivi, dalle classi olimpiche all’attività giovanile, presentando un nuovonel quale crede molto: nasce la, un centro tecnico e promozionale itinerante dedicato al mondo, la vela per tutti e per ogni tipo di disabilità., vela per tutti e un villaggio itinerante Sull’esempio del successoNext Generation Foilpowered by Luna Rossa, laoffrirà l’occasione di avvicinarsi alla vela per tutti attraverso le strutture e le attività di un vero e proprio villaggio itinerante che toccherà ...