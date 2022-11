Premier League | Manchester City-Brentford LIVE 0-0

Commenta per primo Giornata sedici in, l'ultima prima del Mondiale. La due giorni inizia con otto partite: si parte alle 13.30 con il lunch match tra Manchester City e Brentford, con i Citizens , che in settimana hanno ...Le formazioni ufficiali di Tottenham e Leeds, match valido per la sedicesima giornata di2022/2023 . La formazione di Antonio Conte arriva da due sconfitte consecutive e iniziano anche le critiche da parte di tifosi e media in quel di Londra. Nonostante la quarta piazza in ...L'attaccante del Manchester City si racconta: "I gol Ho ancora più fame, è una bella sensazione e voglio averla sempre di più" ...Le formazioni ufficiali di Tottenham e Leeds, match valido per la sedicesima giornata di Premier League 2022/2023.