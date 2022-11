Premier League 2022 2023 | Chelsea ancora ko | Newcastle terzo in classifica

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Ilperde: contro il, nella 16esima giornata di, arriva infatti la terza sconfitta consecutiva per i Blues, che non vincono da un mese e vanno alla sosta per i Mondiali in condizioni di certo non ottimali, visto che ora larecita ottavo posto con 21 punti all’attivo, a -8 dalposto del Tottenham, che ha però una partita in più. Al St. James’ Park basta il gol di Willock, che subentra con veemenza all’azione personale di Almiron, che si era accentrato dalla destra superando Koulibaly, battendo Mendy con un piattone di destro potente e preciso all’angolino. Una rete che è arrivata in un momento in cui ilstava provando a riprendere campo. Infatti, ...