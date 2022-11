Preghiera della sera 12 Novembre 2022 | “Signore prendimi la mano”

Vatican News - Italiano

... da lui stesso istituita nel 2017 dopo il GiubileoMisericordia. Una giornata per riflettere sulle tante povertà del nostro tempo che non può limitarsi ad una semplice occasione die ...Di seguito, l'Arciprete don Domenico Morabito ha impartito la benedizione e condotto la recita di una. La melodia del Suono del Silenzio ha chiuso questa prima partemanifestazione. ... La preghiera degli ucraini sulla tomba di San Giosafat nella Basilica Vaticana In centinaia sono scesi in piazza nella provincia del Sistan-Baluchistan per chiedere giustizia dopo l'uccisione di 90 manifestanti il 30 settembre ...2' di lettura 12/11/2022 - Promuovere la bellezza della musica cristiana come via per arrivare a Gesù Cristo: con questo obiettivo nasce il “Worship Music Festival con Francesco e Carlo Acutis” in sce ...