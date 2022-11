Porto d’armi nel mirino | “In Italia è ancora impossibile monitorare i detentori legali di pistole e fucili”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 12 novembre 2022) Il 23 luglio del 2010 Luca Ceragioli e Jan Frederik Hilmer, rispettivamente direttore e responsabile amministrativo dell’azienda Gifas Electric di Massarosa (in Toscana), vengono barbaramente uccisi a colpi di arma da fuoco. Non si è trattato di un omicidio perpetrato dalla criminalità organizzata, né di una rapina a mano armata. L’assassino è un ex collaboratore esterno dell’azienda, Paolo Iacconi, che si è palesato nel corso di una riunione di lavoro. “Iacconi era stato rappresentante dell’azienda in Trentino Alto Adige – commenta Gabriella Neri, moglie del direttore Ceragioli -, ma il rapdi collaborazione era stato interrotto un anno prima a seguito dei suoi problemi di salute e di depressione. Stiamo parlando di una persona con gravi disturbi psichici, che aveva addirittura tentato il suicidio e che era stato oggetto di intervento da parte delle autorità, per ...