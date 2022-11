Pnrr e Mezzogiorno | è finito il tempo degli alibi La versione del prof Pirro

Leggi su formiche

(Di sabato 12 novembre 2022) Lo studio della Banca d’Italia secondo il quale l’impiego dei fondi delavrebbe attivato sinora una maggiore domanda per le aziende del Nord rispetto a quelle del Sud non deve in alcun modo stupire. È probabile infatti – ma servirebbero analisi molto accurate sui singoli settori e le aziende delle due ripartizioni territoriali realmente interessate alle forniture generate da quei fondi – che i prodotti delle imprese settentrionali siano risultati più competitivi per prezzi, quantità e tempi di consegna agli utenti finali. Ma a nostro avviso sarebbe un errore ritenere che ciò possa essere interpretato come l’ennesima occasione mancata per la crescita dell’Italia meridionale, così come sarebbe altrettanto sbagliato coltivare l’illusione che i fondi deldestinabili per il 40% al– insieme a quelli strutturali per le ...