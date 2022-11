Piazza Affari si svuota | da Exor alla Roma | fughe per 40 mld

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 12 novembre 2022) E’ un rapporto in perdita quello fra Ipo e delisting nel 2022. Lo scrive Milano Finanza, ricordando che da gennaio a inizio novembre si è contata una ventina di quotazioni per un valore di 4,77 miliardi. Tra queste ci sono quella di Iveco (la maggiore per 2,7 miliardi), ma anche Technoprobe (800 milioni) e Industrie L'articolo proviene da Calcio e Finanza.