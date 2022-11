Phisikk du role – Flussi migratori | la guerra politica con altri mezzi

Leggi su formiche

(Di sabato 12 novembre 2022) Se la buttiamo sull’artistico dobbiamo citare Tiziano, Tiepolo, Veronese, autori “preclari” che rappresentarono il rapimento di Europa, la bellissima principessa nipote del re di Tiro, città fenicia (terra che oggi chiamiamo Libano), che venne adocchiata da Zeus sulla spiaggia di Sidone. Il capo assoluto degli Dei se ne invaghì e, trasformatosi in un toro, indusse la fanciulla a salirgli in groppa e insieme volarono alla volta di Creta (versione omerica). Si vuole che gli intenti della divinità fossero quelli di concupirla, ma pare che una brutta bufera di mare li colse e i flutti del Mediterraneo furono lì a minacciare. Come accade oggi alle barchette e alle navi-trappola pieni di emigranti. Se la favola ha una morale è quella di un’Europa che nasce medio-orientale e ritorna nella sua traccia attraverso la navigazione del Mediterraneo. E questo direbbe già abbastanza del rapporto del ...