Pescina L' Aquila | 61enne cade da ponteggio durante lavoro e muore

commenta A(L'), un uomo di 61 anni è morto cadendo da un ponteggio mentre stava lavorando in un'abitazione. Inutili i tentativi di rianimarlo del personale sanitario del 118, giunto sul posto ...Un uomo di 61 anni è morto questa mattina cadendo da un ponteggio mentre stava lavorando in un'abitazione nel centro di(L'). Inutili i tentativi di rianimarlo del personale sanitario del 118, arrivati anche con l'eliambulanza. I Carabinieri della compagnia di Avezzano (L') stanno eseguendo i ...PESCINA - Un uomo di 61 anni è morto questa mattina, cadendo da un ponteggio mentre stava lavorando in un'abitazione nel centro di Pescina, in provincia dell'Aquila. Inutili i tentativi di rianimarlo ...Un uomo di 61 anni è morto questa mattina cadendo da un ponteggio mentre stava lavorando in un'abitazione nel centro di Pescina vicino a L'Aquila. Non sono serviti a nulla i tentativi di rianimarlo de ...