Pattinaggio velocità | Ghiotto secondo nei 500 metri

(Di sabato 12 novembre 2022) Alla Sormarka Arena di Stavanger, in Norvegia, si è completata anche la seconda giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2022-23 dipista lunga. Oggi si sono disputati i 1.500e team pursuit femminili, ovvero i 500e i 5.000maschili. Quest’ultima era la competizione più attesa in ottica italiana, poiché sono scesi sul ghiaccio ben quattro azzurri, compreso Davide, uno dei principali candidati al podio. Il 28enne delle Fiamme Gialle ha chiuso in 6’21?512, inchinandosi solamente a Patrick Roest (6’20?561). A testimonianza di un’ottima prova, il fatto che l’azzurro sia l’unico non olandese fra i primi cinque della classifica. Peraltro,è in sequenza aperta di ben quattro podi sui 5.000 ...