Patrizia Rossetti sparisce dal GF Vip | Ecco che fine ha fatto | la produzione interviene

(Di sabato 12 novembre 2022), da ore, non è dentro la Casa del Grande Fratello Vip: cheha? La concorrente è una delle preferite degli amici dei social e, proprio per questo motivo, si sono accorti immediatamente della sua assenza. Cheha? Sparita dal GF Vip: il motivo A quanto pare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tra i nominati di questa settimana c'èche ha dovuto lasciare momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip. A comuniarlo è stata una nota stringata della popolare trasmissione in onda su Canale 5 che, attraverso i ...è uscita momentaneamente dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 per motivi di salute. La comunicazione è stata data dai profili social del programma, la natura dei problemi fisici ...Patrizia Rossetti ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip 7 per motivi di salute Patrizia Rossetti è uscita momentaneamente dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 per motivi di salut ...Patrizia Rossetti ha dovuto momentaneamente abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. La Vippona da alcuni giorni accusava sintomi influenzali. Ieri pare avesse la febbre. Il pubblico ha da subito ...