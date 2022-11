Patrizia Rossetti ha lasciato il GF VIP per problemi di salute? Sui social mugugni e sospestti

(Di sabato 12 novembre 2022) Pochissimi minuti fa, con un comunicato stampa ufficiale, il Grande Fratello VIP ha fatto sapere che, perdi, ha momentaneamenteil gioco. Lasi è allontanata quindi dalla casa del Grande Fratello VIP 7 questa mattina ma non è chiaro quando tornerà. I telespettatori del GF VIP 7 però sui, dopo le notizie date via, hanno iniziato a fare delle ipotesi, smentendo in qualche modo, questa notizia. Se infatti nel comunicato si parla di questidi, suii fan del reality di Canale 5, fanno notare chestava bene e che i motivi dell’uscita sono ben altri. Nelle ultime ore infatti la ...

Tra i nominati di questa settimana c'èche ha dovuto lasciare momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip. A comuniarlo è stata una nota stringata della popolare trasmissione in onda su Canale 5 che, attraverso i ...è uscita momentaneamente dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 per motivi di salute. La comunicazione è stata data dai profili social del programma, la natura dei problemi fisici ...Patrizia Rossetti lascia la casa del Gf VIP: scopriamo cosa è successo i motivi dell'inaspettata uscita avvenuta ieri ...Patrizia Rossetti ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip 7 per motivi di salute Patrizia Rossetti è uscita momentaneamente dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 per motivi di salut ...