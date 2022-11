Patrizia Rossetti ha il Covid? Sparisce anche Attilio | tamponi per i concorrenti del GF Vip | ecco come stanno le cose in Casa – VIDEO

(Di sabato 12 novembre 2022), da ore, non è dentro ladel GF Vip: che fine ha fatto? La concorrente è una delle preferite degli amici dei social e, proprio per questo motivo, si sono accorti immediatamente della sua assenza fino a “costringere” la produzione ad intervenire precisandole. In rete, nel frattempo, si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

, da ore, non è dentro la Casa del GF Vip : che fine ha fatto La concorrente è una delle preferite degli amici dei social e, proprio per questo motivo, si sono accorti ...... eliminata Pamela Prati - Poi il bacio con Marco Bellavia Leggi Anche 'GF Vip', i concorrenti andati in nomination nella serata del 10 novembre L'uscita a sorpresa didal 'Grande ...Patrizia Rossetti ha il Covid Spariscono anche Attilio e Charlie: tamponi per i concorrenti del GF Vip, ecco come stanno le cose.La concorrente ha lasciato momentaneamente il reality targato Mediaset Patrizia Rossetti ha momentaneamente abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. A ...