Paris Photo | il filo che tesse pagine e immagini

(Di sabato 12 novembre 2022) Und’erba in una foto di Eikoh Hosoe, undi perle in quella di Man Ray, undi luce rossa (che è in realtà è una silhouette L'articolo proviene da il manifesto.

Dopo l'exploit di+ , tenutasi per la prima volta nella capitale francese, Parigi riparte con una proposta fieristica di alto livello: si tratta di, dal 10 al 13 novembre al Grand Palais Éphémère, nel cuore della città. Siamo alla venticinquesima edizione della manifestazione internazionale dedicata interamente alla fotografia e ...Perché, che si apre a Parigi dal 10 al 13 novembre negli spazi del Grand Palais Ephemere, è per gli appassionati (ma non solo) una sorta di Eldorado. Un vero e proprio giardino dell'Eden ...Tutti gli highlights e i prezzi della storica fiera Paris Photo, tra infinite sperimentazioni e uno sguardo sempre internazionale ...Si inaugura al Grand Palais Ephemere la più importante fiera internazionale dedicata all'immagine: in scena duecento gallerie, oltre ottocento artisti e una serie infinita di eventi sparsi per la citt ...