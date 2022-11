Pamela Prati | sorpresa dopo il GF Vip 7 | la foto che fa sognare il pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 12 novembre 2022)il GF Vip: la showgirl sarda è tornata a casa e quindi su Instagram. È stata eliminata nel corso della 16esima puntata del reality show,essere finita in nomination con Giaele De Donà e Attilio Romita. Il televoto era in positivo (chi vuoi salvare?, ndr) e lei ha preso meno voti dei colleghi: il 27% contro il 38% e il 35% dell’influencer e del giornalista. Alla fine dei conti ha trascorso 2 mesi nella Casa più spiata d’Italia e se non fosse stato per il televoto sarebbe rimasta fino alla fine. Così almeno è quello che ha scritto lei nel primo post Instagraml’uscita dal GF Vip 7, insieme ai ringraziamenti e a una dedica particolare. Leggi anche: “Sembra UeD”. GF Vip 7,e Marco Bellavia danno spettacolo in ...