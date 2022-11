Pamela Prati fa una romantica dedica a Bellavia | “Non stavo così da tanto”

Leggi su biccy

(Di sabato 12 novembre 2022) Tutti erano convinti che sarebbe durata quanto un gatto in tangenziale e che avrebbe chiamato un taxi entro la fine di settembre e inveceal GF Vip 7 è durata due mesi. Se non fosse stato per il televoto la diva del Bagaglino sarebbe rimasta fino alla fine dell’edizione, questo almeno è quello che ha scritto lei in un nuovo post Instagram, il primo dopo la sua uscita dalla porta rossa. Non solo ringraziamenti e parole sul suo percorso al GF,ha anche fatto una dolceal suo Marco. Durante la puntata di giovedì scorso i due si sono baciati e Pam ha detto che era da troppo tempo che i suoi occhi non ridevanoche torna su instagram con una foto insieme a Marco “Grazie a te,...