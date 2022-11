Pallamano | Europei 2022 | Germania e Romania svettano contro Olanda e Spagna

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Prosegue senza sosta l’edizionedeglidial femminile con la prima giornata per quanto riguarda il ‘Gruppo 2’ del ‘main round’. Sono stati due gli incontri che abbiamo commentato oggi, entrambe le sfide si sono tenute presso il Boris Trajkovski Sports Center di Skopje (Macedonia del Nord). Iniziamo dal duello tra. Le atlete olandesi hanno sin da subito ceduto il ritmo alle tedesche, 36 a 28 è stato il risultato finale a favore delle ex campionesse del mondo che hanno concluso i primi 30 minuti in vantaggio di quattro punti (13-17). Decisamente più interessante il duello tra, realtà che ha rischiato di uscire di scena nel turno pre-eliminatorio. 28 a 27 è stato il risultato conclusivo a favore dei romeni, avanti ...