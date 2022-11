Palermo | l’aula bunker intitolata a Falcone e Borsellino | il presidente Mattarella alla cerimonia – Video

(Di sabato 12 novembre 2022) Ildella Repubblica, Sergio, si è recato aper prendere partedi intitolazione deldella casa circondariale Calogero Di Bona “Ucciardone” a Giovannie Paolopresenza del capo dello Stato, è stata scoperta la targa all’ingresso del. Presenti anche Lucia Manfredi, figlia del giudice ucciso in via D’Amelio, e Maria, sorella di Giovanni, oltre ad alcune autorità politiche, tra cui il sindaco di, Roberto Lag, il neoe governatore della Regione Sicilia, Renato Schifani, il ...

Il Fatto Quotidiano

Alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è svolta la cerimonia di intitolazione dell'bunker del carcere Ucciardone dia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Presenti, tra gli altri, Lucia Manfredi Borsellino, figlia del giudice ucciso in via D'Amelio, e Maria Falcone, ...... Sergio Mattarella, per la chiusura delle celebrazioni del trentennale delle Stragi del '92, è stata scoperta la targa che intitolabunker del carcere Ucciardone diai giudici Giovanni ... Palermo, l’aula bunker intitolata a Falcone e Borsellino: il presidente Mattarella alla cerimonia…