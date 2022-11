Oroscopo Paolo Fox 13 novembre 2022 | quali saranno i segni fortunati di oggi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 novembre 2022)Fox domenica 13è domenica, il giorno dedicato al relax per eccellenza! Finalmente possiamo mettere da parte gli impegni lavorativi e goderci un po’ di meritato relax!sono i vostri programmi per la giornata? Tra chi se ne starà tranquillo a casa e chi invece ne approfitterà per fare una bella gita fuori porta, la parola d’ordine rimane rilassarsi! Prima di lasciarvi in oziosi pensieri, scommetto che siete curiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle!dello zodiaco maggiormente? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’diFox e con le anticipazioni rilasciate a ...