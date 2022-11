Oroscopo 12 novembre 2022 | cambiano punti di vista in Cancro | Capricorno giù

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 12 novembre 2022) Secondo l’del 12, i nati sotto il segno del Toro devono essere meno irascibili. I Bilancia, invece, possono essere un po’ più libertinida Ariete a Vergine Ariete. Non dovete perdere di Mira i vostri obiettivi. Ricordate di non rinunciare mai a voi stessi per qualcun altro. Prima riuscirete a capire questo L'articolo proviene da KontroKultura.