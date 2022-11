Ora Donbass e Crimea Zelensky vuole mettere in ginocchio Putin

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 novembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyr, in un video pubblicato su Telegram, si dice euforico per la liberazione di Kherson e annuncia i prossimi obiettivi. "Oggi sentiamo tutti insieme l'euforia. Non so se ci sia una persona che non ha visto il video del nostro popolo a Kherson che incontra i liberatori ucraini. E vedremo molti altri incontri del genere. In quelle città e nei villaggi che sono ancora occupati. Non dimentichiamo nessuno, non lasceremo nessuno indietro", ha detto il leader ucraino. "Sarà lo stesso a Genichesk e Melitopol. Verremo in tutte le nostre città e nei villaggi del. Vedremo sicuramente le forze ucraine in, e ci saranno centinaia di bandiere per le strade il giorno della liberazione - ha aggiunto -. Ringrazio tutti coloro che lottano e lavorano per la vittoria dell'Ucraina, grazie a chi nel ...