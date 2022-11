Omaggio a Caterina Percoto. Passeggiata ed evento di VIDEOSCREENING sabato 12 novembre

(Di sabato 12 novembre 2022) RAVE East Village Artist Residency è lieta di invitarvi a prendere parte all’incontro di12che dalle 14.30 si svolgerà comealla scrittrice friulanae in undi. L’nasce nell’ambito del taglio del nastro del percorso turistico culturale realizzato e promosso dal Comune di Manzano, il Percorso di Terra e Cultura nei luoghi di, itinerario legato alla vita e alla storia della scrittrice di Manzano, nell’area compresa tra Soleschiano e San Lorenzo, sui luoghi natii, e nellad’Autunno organizzata dalla Pro Loco di Manzano.Appuntamento alle 14.30, davanti alla Casa Natale di...

Dal 17 novembre all'11 dicembre 2022, presso la Sala della Gran Guardia di Piazza dei Signori, sarà possibile visitare la mostra Omaggio alla Tipografia e alla Biblioteca del Seminario.