Nuovi brand - Ambiziosi | elettrici e no | i giovani all' assalto dell' auto - FOTO GALLERY

(Di sabato 12 novembre 2022) Se pensate che Tesla sia un marchio nato negli ultimi anni, vi sbagliate: la fondazionea Casa californiana risale addirittura al 2003 e Musk entrò come principale investitore solo l'anno successivo. Proprio la mobilità elettrica, tuttavia, ha dato vita in tempi recenti acon grandi ambizioni, così come la crescita dei colossi cinesi ha favorito la nascita di inediti marchi asiatici pensati anche per piacere agli occidentali, come quelli già presenti in Italia. Ma tra le nuove realtà non vanno neppure dimenticati alcuni spin-off , europei e no, che hanno allargato l'offerta di prodotti premium sul mercato. Ne parliamo nella nostra galleria d'immagini, dove abbiamo raccolto una lunga serie di marchi nati negli ultimi dieci-quindici anni.