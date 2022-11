(Di sabato 12 novembre 2022) C’era una volta lache era un affare per pochi, che veniva ritenuto il parente poverissimo dellalunga e che non attirava i protagonisti delitalico. Oggi laè una parte importante della stagione, propedeutica allalunga perché virate e subacquee fanno guadagnare centesimi preziosi anche quando poi la parte nuotata vale molto di più. C’era una volta il Campionato Italiano Assoluto invernale inlunga, che già serviva a far capire che la ricreazione era finita e che bisognava tornare a gareggiare sulle distanze olimpiche dopo le divagazioni sul tema autunnali. Tutto questo oggi non c’è più: merito della ISL che è stata una importante variazione sul tema, merito dei tecnici che hanno capito il valore di ...

OA Sport

... ai Giochi del Mediterraneo e agliprimaverili. "Un vanto per il Pala Trincone di Monterusciello i risultati conseguiti in questo 2022 dal nostro settoree non solo " ha dichiarato ...Una edizione degliche ha proposto volti, nomi e certezze come Simona Quadarella. bis cocconcelli L'ultima sessione si apre nel segno di una neo qualificata: Costanza Cocconcelli, la ... Nuoto, Assoluti Riccione 2022. La vasca corta piace sempre più. Per Melbourne un’Italia credibile Riccione. Seconda sessione, allo Stadio del Nuoto di Riccione, degli Assoluti Frecciarossa che mettono in palio gli ultimi posti per i campionati mondiali in vasca corta, in programma a Melbourne dal ...Il campionato invernale di Riccione promuove altri sei atleti al mondiale in vasca corta a Melbourne. Due giornate e quattro sessioni di gare in vasca da 25 metri allargano la rosa degli azzurri che v ...