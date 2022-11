Nunez trascina il Liverpool | Southampton k o | la sintesi

TUTTO mercato WEB

Il Liverpool si regala una vittoria convincente come ultimo atto di una prima parte di stagione da dimenticare. Con Jurgen Klopp squalificato, i ...il Liverpool contro il Southampton. Bentancur eroe del Tottenham Il Liverpool s'impone per 3 - 1 contro il Southampton nel segno di Darwin: sua la doppietta (21' e 42') che ha ... Premier League, risultati e marcatori: Conte ok, ma che fatica. Nunez trascina il Liverpool Primo successo stagionale in trasferta per la squadra di Klopp che vince in casa di Conte grazie alla doppietta di Salah al termine di una partita ricca di emozioni, con ben tre legni colpiti. Agli Sp ...