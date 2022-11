No! Questo volantino non riporta dati corretti e veritieri sui vaccini anti Covid-19

(Di sabato 12 novembre 2022) Negli ultimi giorni hanno iniziato a ad apparire per le strade di Milano dei volni che avvisano chi li legge dei «tremendi eventi avversi da vaccino». Sui manifesti sonote le cifre dei danni collaterali e dei decessi dovuti ai. Anche se non viene specificato, si sottointende che si tratti deicontro il-19. Si parla di oltre 2 milioni di segnalazioni di eventi avversi e oltre 50 mila decessi. Viene anche citata la fonte dalla quale iproverrebbero, ovvero il monitoraggio Eudravigilance del 20 agosto 2022. Per chi ha fretta: A Milano sono apparsi dei volni dove si afferma che i «» avrebbero causato oltre 2 milioni di “eventi avversi” e più di 50 mila decessi. Nel ...

