Nba 2022 2023 | Brown e Tatum fermano i Nuggets | Curry ancora da fantascienza nella vittoria Warriors

(Di sabato 12 novembre 2022) Nuova notte di basket a stelle e strisce e di regular season NBA, quella tra venerdì 11 e sabato 12 novembre. Otto le sfide andate in scena, a partire dal quinto successo consecutivo dei Boston Celtics, al solito guidati dal duo Jayson/Jaylennel 131-112 sui Denver. A questi non è bastata la prestazione da 29 punti di Nikola Jokic. I Celtics si avvicinano alla vetta della Eastern Conference, complice la seconda sconfitta in pochi giorni dei Milwaukee Bucks, costrettia fare a meno di Antetokounmpo e Holiday, oltre al lungodegente Khris Middleton. I campioni del 2021 sono si sono arresi 111-93 all’AT&T Center di San Antonio contro gli Spurs. RISULTATI E CLASSIFICHE Continua il momento positivo degli Orlando Magic, sempre privi di Paolo Banchero. ...