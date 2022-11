Navi migranti | Meloni risponde alla Francia | «Accordi da rivedere | così isolate noi | non gli scafisti»

(Di sabato 12 novembre 2022) «Aggressiva, incomprensibile, ingiustificata». Giorgiasceglie con cura le parole. E definiscela reazione muscolare del governo francese per il caso Ocean Viking, «sono rimasta molto...

'Italia - Francia: chi ha truccato le carte sulleOng'. È questo l'interrogativo a cui ha cercato di dare una risposta il talk 'Otto e Mezzo' ...scambio di accuse tra Roma e Parigi suiè ...Il Paese transalpino ha sollevato un caos internazionale per aver accolto una delle quattroOng diche da settimane premevano contro il confine italiano. Duecentosu 1.000 a ...«Aggressiva, incomprensibile, ingiustificata». Giorgia Meloni sceglie con cura le parole. E definisce così la reazione muscolare del governo francese per il caso Ocean ...Ha raggiunto il porto di Tolone la nave Ocean Viking ma gli oltre 230 naufraghi a bordo non sono stati ammessi su suolo francese.