Nassirya | 19 anni fa la strage | famigliari “ferita mai rimarginata”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 12 novembre 2022) PALERMO (ITALPRESS) – 19fa la tragedia di. Un camion bomba uccise 30 persone. Dodici erano militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri. “L’versario delladi Nassiriya, come accade ogni anno, rinnova il dolore di unamai, una sofferenza, però, sempre accompagnata da un grande orgoglio per l’eroico sacrificio di mio padre che, come i suoi commilitoni caduti nello stesso eccidio, era consapevole del pericolo che correva, ma non si è sottratto all’esercizio del dovere fino in fondo, fino all’estremo sacrificio”. Con queste parole, Marco Intravaia, figlio del vicebrigadiere dei Carabinieri Domenico, ricorda ladel 12 novembre 2003, durante le commemorazioni per il diciannovesimoversario. “A volte, ...