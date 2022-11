Napoli-Udinese | le formazioni ufficiali | Samardzi? in panchina

(Di sabato 12 novembre 2022) Dopo la vittoria ottenuta martedì contro l’Empoli, ildi Spalletti affronta l’ultima partita di campionato prima della sosta, contro l’(di seguito letitolari). La gara, che andrà in scena alle 15:00 al “Maradona” di, è valida per il 15º turno di Serie A e sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming di DAZN. Sono 40 i precedenti nella massima competizione italiana fra le due squadre in Campania, con ilche si è imposto 25 volte a fronte delle 4 affermazioni bianconere e degli 11 pareggi. L’ultima partita che ha visto contrapposti partenopei e friulani è stata giocata durante il girone di ritorno dello scorso campionato e si è conclusa con la vittoria degli azzurri per 2-1 (gol di Deulofeu e doppietta di Osimhen). ...

Pierpaolo Marino, attuale ds dell'ed ex dirigente del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita. Queste le sue parole: ' Non siamo venuti qui per fare una foto ricordo del Maradona. Vogliamo fare la nostra ...Frank Anguissa, poco prima della sfida contro l', ha parlato ai microfoni di DAZN della stagione del. Queste le sue parole: ' Penso che sia cambiata la nostra mentalità. Giochiamo come una famiglia, ogni giocatore vuole il massimo per ...premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live 8' - CHE PARATA DI MERET! Cross basso di Ehizibue dalla destra a cercare Deulofeu che nell'area piccola calcia di ..."Siamo in campo per il riscaldamento!", scrive la SSC Napoli su Twitter pubblicando alcuni scatti dal Maradona prima del match di Serie A contro l'Udinese. Siamo in campo per il riscaldamento! #N ...