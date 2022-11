Napoli-Udinese | le formazioni ufficiali | Olivera ed Elmas dal 1' | c'è Lozano Beto con Deulofeu | Ehizibue gioca

STATISTICHE E PRECEDENTI - L'ultima vittoria dell'contro ilin Serie A risale al 3 aprile 2016 (3 - 1 con doppietta di Bruno Fernandes e gol di Théréau per i friulani e Higuaín per gli ...Dove vedere: diretta tv e streaming La partita traè in programma alle ore 15 e sarà visibile in diretta su ., le formazioni ufficiali(4 - 3 ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’. Oggi il Napoli sfiderà l'Udines ...Di seguito le ultime dai campi su Napoli-Udinese raccolte dagli inviati di TMW: Napoli-Udinese - Sabato 12 Novembre, ore 15.00, stadio Maradona Arbitra.